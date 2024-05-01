شيخ قبيلة «الرميلات»: نتبارك باسم مدينة السيسي لأنها تعبر عن بطل حقيقي

قال الشيخ درويش أبو جراد، شيخ مشايخ قبيلة الرميلات بشمال سيناء، إنه بفضل جهود القوات المسلحة، تم القضاء على جذور الإرهاب في عام ونصف، وأصبحت منذ شهر مارس 2023 نظيفة بالكامل، ولم تطلق رصاصة منذ ذلك الوقت حتى الآن، ويرجع الفضل للإرادة السياسية في إدخال السرور على أهالي شمال سيناء.

رئيس الجمهورية يصحح مسار الدولة

أضاف أبو جراد، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، أن رئيس الجمهورية صحح المسار في ثورة 30 يونيه، متابعًا: «كانت القوات المسلحة ترفع السلاح في وجه الإرهاب باليد اليمنى، وترفع راية التنمية في اليد اليسرى، والتنمية مستدامة في سيناء، وبطبيعة استراتيجية سيناء والدولة المصرية، تم تنفيذ مشروعات قومية مهمة».

أنفاق تحيا مصر

ونوه بأن أنفاق تحيا مصر التي دخلت بحر البقر، ومن ثم تم تحويلها بالكامل إلى شرق قناة السويس، واتجهت إلى جنوب بئر العبد، لاستصلاح 350 ألف فدان، مستكملا: «نحن في سيناء نتبارك باسم مدينة السيسي لأنها على إسم بطل حقق السلام، وقضى على جذور الإرهاب، وإطلاق اسم رئيس الجمهورية على المدينة، هو أقل واجب وطني يتم تقديمه له».