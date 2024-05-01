أحد مشايخ قبيلة الترابين: سيناء أرض مصرية 100%

التقت كاميرا «الحياة اليوم»، للإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «الحياة»، بالشيخ سالم أبو نقيز، أحد مشايخ قبيلة الترابين في سيناء، الذي رحب بتشريف أسرة البرنامج لسيناء وتحديدًا جنوب مدينة رفح وبالأخص مدينة السيسي العالمية.

وقال شيخ قبيلة الترابين، خلال لقائه على شاشة «الحياة»: «سيناء أرض مصرية 100%، والقبائل المتواجدة في مؤتمر اتحاد القبائل العربية يمثلون جزءًا بسيطًا ولو استدعينا القبائل العربية ستكتظ سيناء تمامًا، ولا نزال في البداية والقبائل المتواجدون من كافة المحافظات ومن الحدود الغربية سواء مطروح، وكذلك الصعيد والسلوم والبحر الأحمر وجنوب سيناء والجيزة والقاهرة، وجميعهم متواجدين على الحدود الشرقية الآن عبر ممثلينهم».

وتوجه بالشكر لمن دعا كل هذه القبائل لهذا التجمع على الحدود الشرقية لمصر، قائلاً: «نبعث له بالشكر وهو متواجد بيننا الآن، وهو رئيس اتحاد قبائل عموم المحافظات ولن نقول سيناء، المهندس إبراهيم العرجاني».

وأوضح: «لأول مرة في تاريخ مصر يتم إنشاء هذه المدينة وخاصة الأرض التي نقف عليها، والعرجاني دعا جميع ممثلي رموز القبائل بمصر للاحتفال سوياً بوضع حجر أساس وبداية إنشاء مدينة السيسي».