انطلاق مؤتمر «الصحفيين» والنواب الأعضاء لمناقشة أعمال المؤتمر العام السادس

انطلق منذ قليل، اجتماع نقابة الصحفيين مع عدد من الزملاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمشاركة الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، والكاتب الصحفي إبراهيم أبو كيلة عضو مجلس الشيوخ.

وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن المؤتمر العام السادس يناقش أوضاع المهنة ومستقبلها من خلال 3 محاور رئيسية، موضحا أن الأول يتعلق بالتحديات، التي تواجه الصحافة الورقية والإلكترونية ومستقبلها.

مؤتمر نقابة الصحفيين

أضاف «البلشي» أن المحور الثاني يختص بالأوضاع الاقتصادية للصحافة والصحفيين، وكيفية الخروج من المأزق الحالي، لافتا إلى أن المحور الثالث يهتم بالتشريعات والحريات، وكيفية تطوير البيئة التشريعية، بما يضمن تحرير الصحافة من كل القيود.

وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن النقابة ستعقد ورش عمل بداية من منتصف مايو، لمناقشة محاور المؤتمر العام السادس، مطالبا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الصحفيين، بدعم المهنة تشريعيا.

محاور المؤتمر العام السادس

طالب الكاتب الصحفي إبراهيم أبو كيلة، بتعديل بعض المواد في قانون نقابة الصحفيين، الخاصة ببعض المصطلحات، والنظر في تشكيل المجلس وزيادة الأعضاء.

وشدد أبو كيلة، على تقنين أوضاع الصحفيين الإلكترونيين، مضيفا أنه يجب تشكيل لجنة من الخبراء وشيوخ المهنة، بشأن تعديل قانون النقابة.