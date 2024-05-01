«قوى النواب» توافق على موازنة ديوان عام وزارة العمل

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/ 2025 لقطاعات: «ديوان عام وزارة العمل، ومديريات العمل بالمحافظات، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل».

وأوصت لجنة القوى العاملة اعتماد مبلغ الـ187 مليون جنيه في الباب السادس (الاستثمارات) في موازنة الديوان العام لوزارة العمل ومديريات العمل بالمحافظات.

كما أوصت لجنة القوى العاملة باستكمال الرقمنة والتحول الرقمي في وزارة العمل باعتبارها من أهم الوزارات، وأوصت أيضا بزيارة ميدانية لجميع مراكز التدريب المهني، لمتابعة ما جرى تحديثه من مراكز التدريب.

وأوصت اللجنة أيضا باعتماد مبلغ 4.5 مليون جنيه للمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، بدلا من 1.5 مليون جنيه المخصصة له في الموازنة.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أن لجنة القوى العاملة تدعم الموازنة الاستثمارية للمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، ودعم وزارة العمل في إعادة تطوير وتأهيل المركز، واستغلال المساحة الموجودة به.

وشدد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على ضرورة توفير وتلبية احتياجات المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، لأن مركز مهم جدا، حتى يتمكن من القيام بدوره ومسئولياته.