«الصحفيين»: إجراء قرعة وحدات العاصمة الإدارية الجديدة 8 مايو المقبل

دعت نقابة الصحفيين الزملاء المتقدمين لحجز وحدات مشروع «المقصد» بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور القرعة العلنية، الساعة 2 ظهر يوم الأربعاء الموافق 8 مايو المقبل بالطابق الرابع بالنقابة.

نقابة الصحفيين

وأضافت نقابة الصحفيين أنَّ الزملاء الفائزون يحصلون على إذن السداد من مجمع الخدمات بدءًا من يوم الأحد الموافق 12 مايو، على أن يكون آخر موعد لسداد (20% مقدم الحجز+ 1% رسومًا إدارية + 0.5% مجلس أمناء) يوم الأحد الموافق 19 مايو، مع ضرورة إخطار النقابة بصورة السداد حتى لا يتمّ تصعيد الاحتياطي تلقائيًا.