5 حقائق عن لعبة «مكعب روبيك» التي عجز مخترعها عن حلها.. طفل أبهر الجميع في دقيقتين

في عالم يٌهيمن عليه الترفيه الرقمي، يظل «مكعب روبيك» بمثابة إثبات أن الألغاز اللمسية لا تزال مرغوبة، فذلك المٌكعب الصغير الذي تسبب في حيرة وأحياناً إحباطا للعديد من الأشخاص من حول العالم، بسبب عجزهم عن حله، ستندهش عندما تعرف أنه لم يصنع من الأساس للترفيه والتسلية.

نستعرض في التقرير التالي 5 معلومات مُدهشة عن المكعب الأشهر في العالم، الذي لا يزال من أقوى وأصعب الألغاز حتى الآن رغم استطاعت الكثير حله، وفقاً لموقع «medium».

لم يكن الغرض منه التسلية في الأصل

على عكس شهرته العالمية كواحد من أكثر الألعاب شعبية على الإطلاق، إلا أنه لم يتم تصنيعه في الأساس بغرض الترفيه، بل للأغراض التعليمية، ففي عام 1974، قام المهندس المعماري، إرنو روبيك في إحدى الكليات في المجر، بتصميم المكعب لمساعدة طلابه على فهم الهندسة ثلاثية الأبعاد، وتمت صناعة النموذج الأول منه باستخدام كتل خشبية ومشابك ورق، ليكتشف بعدها مدى صعوبة حله، فاستغرق شهراً كاملاً لكي يُعيد المكعب إلى تكوينه الأصلي.

فاز بجائزة أفضل لعبة في عامي 1980 و1981

وصل هوس الناس بمكعب روبيك إلى الذروة في ثمانينيات القرن الماضي، فأصبحت اللعبة الفردية الأكثر مبيعًا على الإطلاق، فتم بيع أكثر من 350 مليون مُكعب في جميع أنحاء العالم، وهو من المرات القليلة التي تحظى بها لعبة فردية بهذه الشهرة، وفازت بجائزة العام مرات عديدة.

عجز متخرعه عن حله

قد تظن أن صانع روبيك هو أكثر شخص يعرف طريقة حلها منذ بداية اختراعها، إلا أن هذه المعلومة غير دقيقة، ففي لقاء قام به أرنو روبيك في عام 2012، مع شبكة الـ«بي بي سي»، اعترف مخترع اللعبة أنه واجه صعوبة شديدة في حلها، فقد استغرق شهراً كاملاً لإعادة المكعب إلى تكوينه الأصلي.

عدد مهول من التباديل التي يمكن فعلها

هناك أكثر من 43,252,003,274,489,856,000 حركة يمكنك القيام بها في مكعب روبيك، وإذا قمت بتبديل المكعب كل ثانية لإجراء جميع هذه التباديل، فسيستغرق الأمر 1.4 تريليون سنة، مما يجعله واحدًا من أكثر الألغاز تحديًا وإحباطًا للعديد من لأشخاص من حول العالم.

أقل من 5.8% من سكان العالم يمكنهم حله

اجتاحت هستيريا مكعب روبيك العالم في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، وكان اللاعبون يائسين لإيجاد استراتيجية سريعة يمكن من خلالها أن تسرع الحل، حتى جاء طفلا صينيا يدعى باتريك بوسرت، يبلغ من العمر13 عامًا فقط، استطاع حلها في دقيقتين فقط بمقطع فيديو على الموقع الأحمر يوتيوب.

وتشير الإحصائيات إلى أن أقل من 5.8% فقط من إجمالي سكان العالم يمكنهم حل مكعب روبيك، وأسرع وقتا لحل اللعبة من مقاس 3×3 هو 3.47 ثانية، وحققه الصيني يوشينغ دو في عام 2018.