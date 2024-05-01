إسعاد يونس توجه رسالة لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي: بيحبوا بعض

حرصت الفنانة إسعاد يونس على توجيه رسالة خاصة للفناة ياسمين عبد العزيز وطليقها الفنان أحمد العوضي وذلك خلال ظهورها في أحد اللقاءات التليفزيونية أثناء تواجدها في معرض أبو ظبي للكتاب.

رسالة إسعاد يونس لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

قالت الفنانة إسعاد يونس في رسالتها لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي «أحب أقولهم اتهدوا بقى اتهدوا اعملوا أي حاجة منظر كدا مدام بتحبوا بعض قرفتونا في عيشتنا، النصيب بتاع ربنا والجميل في الموضوع إنكم لسه بتكنوا كل الحب لبعض وكل الاحترام والتقدير ودا شيء جيد وحميد جدا ربنا يكتب الخير اللي بنتمناه لكم كله».

يذكر أن الفنانة إسعاد يونس انتهت من تسجيل حلقة خاصة مع الفنانة ياسمين عبد العزيز ضمن حلقات برنامجها صاحبة السعادة وتكشف خلاله عن كثير من التفاصيل الخاصة بها وأبرزها أسباب انفصالها عن الفنان أحمد العوضي وتصدرت الحلقة ترند رقم واحد على مواقع التواصل الاجتماعي.