محمود مسلم: يجب عقد ورش تدريبية لشباب الصحفيين خلال المؤتمر العام السادس للنقابة

طالب الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، بعقد ورش تدريبية لشباب الصحفيين خلال المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين واستضافة شخصيات للحديث عن أهم تطورات المهنة.

اجتماع الصحفيين

وأضاف «مسلم» خلال كلمة له في الاجتماع التحضيري الذي يعقده مجلس نقابة الصحفيين، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، أن أدوات الصحفي اختلفت.

وتابع: «يجب أن نجد في المؤتمر العام السادس كيفية مواكبة التطور التكنولوجي، فالمهنة ليست مهنة كتابة فقط بل أصبحت مهنة صوت وفيديو».

المؤتمر العام السادس

جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري الأول الذي يعقده مجلس نقابة الصحفيين بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب منهم أميرة العادلي، مي كرم جبر، مارسيل سمير، محمود بدر، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ منهم الدكتور محمود مسلم، طارق التهامي، إبراهيم أبو وكيلة، عماد الدين حسين، أبو سريع تمام، لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها.