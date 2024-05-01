بيرسي تاو يطلق رقصة ماكرينا في لقاء الأهلي والإسماعيلي.. احتفال منذ 95

لقطة طريقة وعفوية من بيرسي تاو نجم الأهلي صالت وجالت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد لحظات من تسجيله هدفًا في شباك الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة دوري NILE.

سر احتفال بيرسي تاو بعد التسجيل في شباك الإسماعيلي

يظهر الاحتفال وكأنه مدروسًا ومعد له مسبقًا، لكنها لقطة طريقة من قبل بيرسي تاو الذي عرف باحتفالاته الاستثنائية بعد تسجيل الأهداف في جميع المباريات، ومنذ انضمامه إلى الأهلي بات صاحب الاحتفالات الغريبة التي تثير الجدل، لكن تلك المرة شاركه ثلاثي الأهلي إمام عاشور، ومحمد عبد المنعم ومروان عطية.

ما تاريخ رقصة ماكرينا التي اعتمدها بيرسي تاو بعد هدفه في شباك الإسماعيلي

أما عن السر وراء الاحتفال والمقصد منه، فهذه رقصة شهيرة منذ سنوات طويلة، عرفت باسم رقصة ماكارينا، وظهرت لأول مرة في إسبانيا عام 1995، من خلال أغنية لنفس الاسم للمجموعة الموسيقية «Los del Río»، واشتهرت الأغنية بإيقاعها اللطيف وكلماتها البسيطة، ورافقتها حركات رقص سهلة وممتعة، وبعد فترة من خروجها للنور، باتت رقصة عالمية اعتمدتها العديد من الدول في بعض الاحتفالات والمحافل.

سرعان ما لفتت رقصة ماكارينا الأنظار في إسبانيا، لتنتشر بعدها بشكل هائل في جميع أنحاء العالم خلال صيف عام 1996، احتلت الأغنية المرتبة الأولى في العديد من البلدان، وأصبحت الرقصة جزءا لا غنى عنه من الحفلات والمناسبات الاجتماعية، وبعد سنوات طويلة من ابتعادها عن الضوء، عادت لترقص في ملاعب كرة القدم، من قبل بيرسي تاو، الذي اعتمدها في احتفاله بهدفه في الإسماعيلي.

نجح الأهلي في الفوز على الإسماعيلي، بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة دوري NILE.