8 معلومات عن صفقة الأهلي المنتظرة.. «تسبب في هزيمة المارد الأحمر»

أشهر قليلة تفصل العالم عن بدء فترة الانتقالات الصيفية، والتي تسعى خلالها الأندية لتدعيم صفوفها بأفضل الصفقات، ومن ضمنها أندية الدوري المصري، وعلى رأسها الأهلي والزمالك، ما يجعل جماهير القطبين تترقب الصفقات التي سيبرمها الناديين قبلها بأشهر في ظل كشف النقاب عن بعض الأسماء.

وبخروج الإعلامي أحمد شوبير خلال الساعات الماضية، والإعلان عن مفاوضات متقدمة بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري للحصول على خدمات مدافع الفريق زين الدين بلعيد لتدعيم صفوف المارد الأحمر في الموسم الجديد، بات اسم اللاعب هو الأكثر تداولا بين جماهير نادي القرن الأفريقي.

معلومات عن زين الدين بلعيد صفقة الأهلي المنتظرة

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية معلومات عن زين الدين بلعيد صفقة الأهلي المنتظرة في الميركاتو الصيفي:

(1) من مواليد 20 مارس 1999، إذ يبلغ من العمر 25 عاما.

(2) تصل قيمته السوقية وفقا لموقع «Transfermarket» إلى 1.40 مليون يورو.

(3) تدرج في صفوف الناشئين بنادي حسين داي قبل انتقاله إلى صفوف اتحاد العاصمة في أكتوبر 2020.

(4) انضم لأول مرة للمنتخب الأول الجزائري في يناير 2023

(5) لعب هذا الموسم 26 مباراة بقميص اتحاد العاصمة سجل خلالها 5 أهداف

(6) تلقى العديد من العروض الأوروبية أبرزها من أندية بلجيكية وفرنسية

(7) كان واحدا من ضمن كتيبة الفريق التي حققت إنجازا تاريخيا بالتتويج بأول لقب لبطولة الكونفدرالية في تاريخ النادي

(8) تسبب في خسارة الأهلي لقب السوبر الأفريقي 2023 بعد تسجيله هدف الفوز لاتحاد العاصمة من ركلة جزاء.

زين الدين بلعيد يقترب من الانضمام إلى الأهلي

ويسعى الأهلي لتدعيم خط دفاعه في الميركاتو الصيفي، حيث بات اسم زين الدين بلعيد هو الأبرز في الوقت الراهن للدفاع عن ألوان المارد الأحمر في الموسم الجديد.