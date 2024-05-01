«الترجي»: مباراة الأهلي لن تنقل خارج تونس بسبب نظام الذهاب والإياب

تلقت الرياضة التونسية ضربة موجعة بعد العقوبات التي فرضتها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا» لعدم امتثالها للمدونة العالمية، قبل أيام من مواجهة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا برادس.

«وادا» أعلنت حرمان تونس من استضافة البطولات الإقليمية، والقارية، والعالمية، فضلا عن حظر رفع العلم التونسي في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024.

هل تنقل مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال خارج تونس؟

أثار قرار الوكالة جدلا واسعا، حيث بات السؤال حول نقل مباراة الأهلي والترجي خارج تونس بسبب هذا القرار هو الأكثر تداولا، إلا أن مصدر داخل النادي التونسي كشف مفاجأة في هذا الشأن.

أكد المصدر أن القرار لا يسري على البطولات التي تُلعب بنظام الذهاب والإياب قائلا: «هذا القرار سيكون خاص فقط بالبطولات المجمعة سواء دولية أو قارية».

واختتم: «لم يصلنا شيء حتى الآن في هذا الشأن، وننتظر ماذا سيحدث في الساعات القادمة، ولكن حتى الآن المباراة ستقام في رادس بشكل طبيعي».

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيره الترجي التونسي يوم 18 مايو الجاري في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب يوم 25 من الشهر ذاته على استاد القاهرة الدولي.