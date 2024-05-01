عاجل.. أول رد من كاف بشأن مصير نقل مباراة الأهلي والترجي من تونس

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن أول تحرك بشأن مباراة الأهلي والترجي التونسي برادس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد إيقاف تونس عن استضافة أي أحداث رياضية بسبب عقوبة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا»، على تونس، بسبب عدم امتثال الأخيرة للمدونة العالمية، عبر حرمانها من استضافة بطولات إقليمية، أو قارية، أو عالمية، وحظر رفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية.

قال المصدر بـ الكاف: «ننتظر نسخة من القرار الذي اتخذته وكالة مكافحة المنشطات الدولية اليوم، والتي قد تصل خلال الساعات المقبلة بعد أن بدأنا في مخاطبة الاتحاد التونسي من أجل الحصول على نسخة منه لمعرفة محتواه وماذا سيفعل في المباراة هل سيغير مسارها أم لا».

أضاف: «لا نستطيع منح إجابة واضحة وصريحة إلا بعّد رؤية الخطاب بشكل رسمي ولكن لتكن إجاباتنا دقيقة في الوقت الحالي مباراة الأهلي والترجي برادس بشكل طبيعي وقد تتغير المعطيات بعد الاطلاع على الخطاب».

موعد مباراة الأهلي والترجي

ويخوض الأهلي مواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 18 من شهر مايو الجاري على أن تكون مباراة الاياب يوم 25 من نفس الشهر باستاد القاهرة الدولي وبحضور ما لايقل عن 50 الف مشجع، وقد يزيد العدد بعد مطالبة القلعة الحمراء أن يكون 70 ألف مشجع.