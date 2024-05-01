رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مدير صندوق علاج الإدمان: مسلسل حق عرب في رمضان 2024 ذكر مزايا العلاج لدينا

كتب:

كريم روماني
09:33 م | الأربعاء 01 مايو 2024
الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن 15 عملا دراميا خلال شهر رمضان 2024 كانت خالية من التعاطي للمخدرات منها عتبات البهجة وفراولة.

مزايا الصندوق في العلاج بالمجان

وأضاف أن مسلسل حق عرب ذكر فيه الخط الساخن لصندوق وعلاج الإدمان وهو لأول مرة، بالإضافة إلى مزايا الصندوق في العلاج بالمجان وفي سرية تامة.

جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2024، وتكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة في مسلسلات رمضان 2024.

اقرأ المزيد:

انطلاق فعاليات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجامعة كفر الشيخ

«التضامن» تطلق البرنامج التدريبي السادس للتوعية الأسرية لمتعافى الادمان

كيف تحكم على شخص أنه مدمن للمخدرات؟.. صندوق مكافحة الادمان يجيب

"أخطار الادمان".. ندوة في جامعة جنوب الوادي

"مكافحة الادمان" يطلق مسابقة الأفلام التوعوية لوقاية الشباب من التعاطي
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.