مدير صندوق علاج الإدمان: مسلسل حق عرب في رمضان 2024 ذكر مزايا العلاج لدينا

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن 15 عملا دراميا خلال شهر رمضان 2024 كانت خالية من التعاطي للمخدرات منها عتبات البهجة وفراولة.

مزايا الصندوق في العلاج بالمجان

وأضاف أن مسلسل حق عرب ذكر فيه الخط الساخن لصندوق وعلاج الإدمان وهو لأول مرة، بالإضافة إلى مزايا الصندوق في العلاج بالمجان وفي سرية تامة.

جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2024، وتكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة في مسلسلات رمضان 2024.