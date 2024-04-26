ناقد فني: برنامج «المتحدة» لاكتشاف المواهب يقدم وجوها جديدة للسوق الدرامية

قال الكاتب الصحفي والناقد الفني محمد عبد الرحمن، إنَّ هناك طفرة في الإنتاج الدرامي، تشهدها الساحة الفنية في مصر وتنوع غير مسبوق بالموسم الرمضاني 2024 بين الكوميديا والدراما الاجتماعية والتاريخية، مشيراً إلى نجاح مسلسلي «الحشاشين» ومسلسل «جودر».

مصر مليئة بالمواهب الجديدة

وأضاف «عبد الرحمن»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ التنوع بحاجة إلى أعداد كبيرة من الممثلين، ومصر مليئة بالمواهب الجديدة التي تحتاج لاكتشافها، وتراهن على المواهب الشابة والموهبة الفطرية، مضيفا أن برنامج «المتحدة» لاكتشاف المواهب له وجهين، الأول تقديم وجوه جديدة للسوق الدرامية والسينمائية والثاني الإنتاج البرامجي الذي يكون ناجحًا بطبيعته.

محتوى تلفزيوني جاذب للانتباه

وتابع الناقد الفني: «برنامج المسابقات واكتشاف المواهب الذي تنتجه الشركة المتحدة وتشرف عليه، من المتوقع أنّ يلقى إقبالًا جماهيريًا كبيرًا طالما بيتعمل صح»، موضحاً: «مش شرط اللي بيتفرج ينتظر مسلسل سيتم عرضه بعد عام لكنه هيستمتع بتجارب الأداء وآراء لجنة التحكيم المكونة من مخرجين وممثلين وتضم العديد من الخبرات بالمجال، لذا سيتابع المشاهد محتوى تلفزيوني جاذب للانتباه».