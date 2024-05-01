حسام صالح يشيد بانخفاض نسبة التدخين في أعمال «المتحدة» بدراما رمضان 2024

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة حرصت على مناقشة القضايا في المجتمع في أعمالها الدرامية: «اتكلمنا مع المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان على النصوص الدرامية والمحددات في ذلك»، مشيدًا بانخفاض نسبة التدخين في الأعمال الدرامية لهذا العام في رمضان 2024: «عمل كبير وضخم».

المتحدة للخدمات الإعلامية

وأضاف أن الشركة انتجت 800 ساعة دراما: «فخور بنتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2024»، مؤكدًا: «نعمل مع 14 شركة إنتاج ومتعاونين مع المرصد بشكل كبير لأنه واحد من الأدوات المهمة وعملنا تحدي لتقرير الصندوق تعاملنا على محاور عديدة منها أجندة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وأكد أنه من خلال الأعمال الدرامية تساعد الشركة المتحدة المجتمع لتحقيق أهداف للتنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على تقليل تدخين الإناث والتدخين الحديث في الأعمال الدرامية المقبلة: «التدخين الحديث هو تعبير عما يحدث».

وأشار إلى أن الشركة أنتجت أعمال أطفال مصرية خالصة 100٪: «عشان نطلع بالسلم مظبوط».

جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2024 وتكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة فى مسلسلات رمضان 2024.