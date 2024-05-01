غرفة التطوير العقاري: تسعير العقارات الجديدة سيكون في صالح المشتري

أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أنه مع استقرار الأسعار وانخفاض في أسعار مواد البناء تم الاجتماع مع المطورين العقاريين والنقاش بأن العقار مخزون للقيمة ولا يصح أن يتم حدوث به أي هزة وبأي صورة، مشددًا على أن المطورين العقاريين اتفقوا على أنه سيتم إجراء دراسة تحليلة خلال الـ3 شهور الحالية وتم الاتفاق على أن كل المشاريع التي تمت في هذه المرحلة لن يتم تخفيض فيها سعر الوحدة بها، ولكن سيتم مناح المشترين مد فترات التقسيط أو الترشيد أو منحهم جراجات دون مقابل، وسيكون هناك مزايا نقدية أخرى.

العقار مخزون للقيمة وهذا سبب عدم انخفاض سعره

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، إلى أن العقار مخزون للقيمة وهذا سبب عدم انخفاض سعره، موضحًا أن المبالغة في أسعار العقارات كان لها أسباب عديدة هو أن المطور العقاري في مرحلة ما أخذ على عاتقه التغيرات العنيفة التي حدثت وتسببت في هزات لهم وحدث تحوط للأسعار وتم وضع هذا السعر، مؤكدًا أن المشاريع الجديدة يتم إعادة تقييم سعر العقار ويكون في مصالح المشتري بطريقة ما.

وشدد على أن العقار له هزات ومن الممكن أن تأثر على عدد من القطاعات والأنشطة الأخرى، مؤكدًا أن تسعير العقار له مجموعة كبيرة من المواصفات وبه اسم المطور وثقة المشتري به، والتسعير له مجموعة من الإجراءات والمنتج يكون بين المشتري والمنتج، وكان هناك هزة من المطورين في فترة نتيجة ارتفاع أسعار العملة والزيادة في أسعار مواد المياه، وفي هذا الفترة المطور لم يحمل المشترى أي قيمة زيادة على السعر المحدد.

وأوضح المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أنه كان هناك تواصل مع رئيس مجلس الوزراء من أجل تقديم تسهيلات للمطورين لاستمرار العمل وعدم تدهور القطاع.