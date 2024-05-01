وظائف شاغرة لحملة المؤهلات فوق المتوسطة برواتب 7 آلاف جنيه.. 6 شروط

كشف موقع توظيف مصر «فرصنا» عن حاجة إحدى منشآت القطع الخاص لعمال تقديم مشروبات «باريستا»، برواتب تصل إلى 7 آلاف جنيه، وذلك لحملة الشهادات فوق المتوسطة (دبلوم بنظام 5 سنوات).

شروط الوظيفة

- مستوى الخبرة:.. خبرة متوسطة من 5 إلى 10 سنوات.

- السن المطلوب من 25 إلى 35 سنة.

- المؤهل المطلوب.. دبلوم نظام 5 سنوات.

- العمل بدوام كامل.

متطلبات العمل

- إجادة التعامل مع أجهزة ومعدات تحضير الأغذية والمشروبات.

- معرفة جيدة بإجراءات الصحة والسلامة.

- القدرة على العمل في ورديات مختلفة.

- إجادة المهارات المحاسبية والدقة في إعداد الفواتير.

- الدقة ومعرفة تفضيلات العملاء، ومكونات الاغذية والمشروبات.

- امتلاك مهارات التواصل والقدرة على التعامل مع الشخصيات المختلفة.

يحصل المقبول بهذه الوظيفة على راتب يتراوح بين 5500 و7 آلاف جنيه، مع احتساب الوقت الإضافي، ويمكنك التقديم عن طريق الدخول على موقع توظيف مصر من هنـــــا، ثم النقر على «تقدم للوظيفة»، وإدخال البيانات المطلوبة إذا كان لديك حساب، وإن لم يكن لديك حساب فيمكنك إنشاء حساب عن طريق النقر فوق «إنشاء حساب جديد» ثم إدخال المطلوب.