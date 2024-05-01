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رابط التقديم في وظائف بنك مصر.. لا يشترط الخبرة

كتب:

انتصار الغيطانى
01:36 م | الأربعاء 01 مايو 2024
بنك مصر

بنك مصر

 يستطيع الراغبون في التقديم لوظائف بنك مصر كتابة كل البيانات المطلوبة وإرفاق الأوراق والمستندات من خلال رابط إلكتروني، إذ يستمر بنك مصر في استقبال طلبات راغبي الوظائف الجديد، وفقا لما كشفه إعلان الوظائف في بنك مصر.

رابط التقديم في وظائف بنك مصر

كما أشار إعلان البنك، إلى أن التقديم سيكون إلكترونيا عبر هذا رابط الرابط، إذ أن الوظائف الشاغرة في جميع أفرع البنك بالقاهرة الكبرى والمحافظات.

التخصصات المطلوبة في وظائف بنك مصر

وفقا لإعلان بنك مصر، فإن الوظائف الشاغرة متاحة لخريجي جميع الكليات، من الحاصلين على مؤهلات عليا من خريجي العام الدراسي 2021 حتى 2023، للعمل في «خدمة العملاء، وتيللر، ومبيعات»

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر

- أن يكون المتقدم لديه خبرة في برامج Microfinance officer.

- دون خبرة حتى 3 سنوات.

- درجة جامعية من عام 2021 حتى 2023، بتقدير جيد.

- مستوى جيد باللغة الإنجليزية.

- عدم وجود أقارب له داخل بنك مصر حتى الدرجة الثالثة.

- لم يسبق له التقدم في وظائف ببنك مصر.

مسؤوليات العمل

- تنفيذ المعاملات والخدمات للحسابات.

- صرف الشيكات.

- تقديم الخدمات لجميع العملاء.

- توجيه العملاء ومساعدتهم.

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بقلم انتصار الغيطانى