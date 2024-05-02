حكم شراء شقة للزواج بالتقسيط عن طريق البنك.. «الإفتاء» توضح (فيديو)

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل «هل شراء شقة للزواج بالتقسيط عن طريق البنك حلال؟»، إذ قد يحتاج البعض إلى اللجوء إلى البنك من أجل شراء مسكن للزواج، ويتم تقسيط ثمن سعر الشقة عن طريق البنك، إلا أنه قد لا يعلم إن كان هذا الأمر حلال أم حرام، وهو ما أوضحته دار الإفتاء.

حكم شراء شقة للزواج بالتقسيط عن طريق البنك

وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن هل شراء شقة للزواج بالتقسيط عن طريق البنك حلال؟، إنه لا مانع من أخذ قرض من البنك بهدف الزواج، وكانت قيمة القرض على قدر ثمن الشقة.

حكم القروض من أجل الزواج

وأضاف «عبد السميع»، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، أن شراء شقة للزواج بالتقسيط عن طريق البنك حلال وجائز، ولا يُسمى قرضا، بل يسمى تمويلا لشراء الشقة، وهو جائز شرعا ولا شيء فيه.