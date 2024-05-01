لمدة 10 سنوات.. تفاصيل الحصول على قرض بضمان شهادة من بنك قناة السويس

يوفر بنك قناة السويس أنواعا مختلفة من برامج التمويل من بينها قرض بضمان الشهادات الادخارية، بتمويل يصل إلى 95%، ما نرصده في السطور التالية بحسب الموقع الرسمي للبنك.

تفاصيل الحصول على قرض بضمان الشهادة

يمكن للعميل الذي لديه شهادة في بنك قناة السويس الحصول على قرض بضمانها إذ إن التمويل يصل إلى 95% من قيمة الوديعة.

ويتيح البنك الأقساط حسب اختيار الشخص، شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا، وأسعار الفائدة تنافسية.

مدة القرض من بنك قناة السويس

وبالنسبة لمدة القرض بضمان الشهادة تبدأ من 6 أشهر، وتصل إلى 10 سنوات.

ويقدم بنك قناة السويس التأمين على الحياة طوال فترة القرض وسهولة سداد الأقساط من خلال فروع البنك أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو تحويل الراتب.

ويشترط للحصول على القرض أن يكون الحد الأدنى للسن من 21 عامًا، وعن الأوراق المطلوبة من بنك قناة السويس بطاقة الرقم القومي سارية أو نسخة من جواز السفر للأجانب مع إقامة سارية، ومن الممكن أن يتم طلب مستندات أخرى.