أعمال عمار الشريعي في حفل لـ«الحجار» و«الحلو» بدار الأوبرا 20 مايو

تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا غنائيا كبيرا يتضمن أعمال الموسيقار عمار الشريعي، ويقدمه الثنائي علي الحجار ومحمد الحلو، وذلك يوم الاثنين 20 مايو على خشبة المسرح الكبير.

حفل مشترك لـ«الحجار» و«الحلو»

وينطلق الحفل الغنائي الذي يقدمه الثنائي على الحجار ومحمد الحلو في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، تحت قيادة المايسترو تامر غنيم، وإشراف وزارة الثقافة .

يذكر أن الفنان على الحجار أحيا مؤخرا حفله الغنائي الثاني ضمن مشروع «100 سنة غنا»، وكانت من ألحان الموسيقار محمد فوزي، وقدمه على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وشاركه فيه كضيوف شرف الثنائي مصطفى قمر والفنانة نادية مصطفى وعدد من مطربي الأوبرا.