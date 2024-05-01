متحدث الحكومة: مشروعا إنتاج الكهرباء من الطاقة بسوهاج يوفران 18 ألف فرصة عمل

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي شهد توقيع استلام أرض مشروعين لإنتاج الكهرباء من الرياح بسوهاج باستثمارات تقدر بـ9 مليارات دولار، مشددًا على أن ما تم التوقيع عليه اليوم من قبل رئيس الوزراء يتلخص في تنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الكهرباء بإجمالي قدرة 8 جيجا وات.

الاستثمارات تتضمن شراكات مع شركاء محليين

وأوضح «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، أن المشروع الأول ينتج 5 جيجا وات والمشروع الثاني ينتج 3 جيجا وات، مشددًا على أنه سيتم تنفيذ المشروعين على عدد من المراحل، موضحًا أن هذه الاستثمارات تتضمن شراكات مع شركاء محليين، والمشروعان يوفران 18 ألف فرصة عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة.

الحكومة تهدف لزيادة مشاركة الطاقة المتجددة

وأوضح أن الحكومة تهدف لزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بنسبة 42% بحلول عام 2030، مؤكدًا أن هذا المشروع يسهم في تقليل استخدام المصادر التقليدية للطاقة.