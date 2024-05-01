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مراسل «القاهرة الإخبارية»: الزوارق الإسرائيلية تستهدف المنطقة الغربية في غزة

كتب:

أحمد العانوسي
11:33 م | الأربعاء 01 مايو 2024
القاهرة الإخبارية

القاهرة الإخبارية

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من رفح الفلسطينية، إن إسرائيل تتحدث عن منطقة المواصي، وهي المنطقة الغربية لمدينة خان يونس امتدادًا على شارع أو الطريق الساحلي لقطاع غزة باتجاه المحافظة الوسطى، هذه المنطقة قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنها ستكون المنطقة الآمنة في حال نفذ الاحتلال الإسرائيلي تهديداته لاجتياح رفح الفلسطينية.

وأضاف «جبر»، خلال مراسلته للقناة، أن هذه المنطقة مكتظة بالفعل بالنازحين الفلسطينيين، كذلك تتعرض بشكل يومي ودائم إلى إطلاق نار من الزوارق الحربية الإسرائيلية، التي تستهدف المناطق الغربية من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة شهدت عمليات متكررة للآليات العسكرية الإسرائيلية حينما كان هناك عملية في مدينة حمد إلى الغرب من مدينة خان يونس وصلت هذه الآليات العسكرية الإسرائيلية إلى تلك المناطق.

وأوضح أن الطائرات الحربية الإسرائيلية على الدوام تقصف محيط تلك المنطقة في ظل وجود عدد كبير من النازحين مما أدى إلى إصابة واستشهاد عدد كبير من النازحين، وبالتالي تحديد إسرائيل للمناطق الآمنة في غزة هي للمراوغة فقط.

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