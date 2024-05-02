الحدائق تستعد لاستقبال المواطنين في أعياد الربيع.. أسعار تبدأ من 10 جنيهات

تستعد الحدائق المتنزهات العامة بالقاهرة والجيزة والمحافظات، لاستقبال الزوار من مختلف الأعمار للتنزه، والاحتفال خلال إجازة شم النسيم وأعياد الربيع، حيث تضم القاهرة وحدها 22 حديقة تستوعب الآلاف من الزوار يوميًا بخدمات متميزة وأسعار مناسبة للمواطنين.

حدائق للخروج بأسعار رمزية

وتفتح الحديقة الدولية بمدينة نصر أبوابها أمام المواطنين، وتقدم الحديقة خدمات ترفيهية وثقافية للزوار على مدار اليوم، كما تضم الحديقة ملاهي حديثة وأنشطة ترفيهية مختلفة للأطفال بداية من سن عامين، كما تشتمل أيضًا على قطار النزهة الذي يتفقد الحديقة بالكامل، بالإضافة إلى 20 جناحًا مفتوحة أمام الزوار من الدول العربية والأوروبية والآسيوية، وتتمتع بمستوى عال من التأمين.

وتأتي أسعار تذاكر دخول الحدائق المتخصصة على مستويين في متناول الجميع، سعر تذكرة الدخول للمستوى الأول تبلغ 20 جنيهًا، للحدائق التالية:

- الحديقة الدولية.

- حديقة الحرية.

- حديقة أم كلثوم.

وجاءت سعر تذكرة الدخول لحدائق المستوى الثاني بمبلغ 10 جنيهات فقط، وهي كالتالي:

- حديقة إبن إسكندر بمنشية البكري.

- حديقة النهر.

الحديقة اليابانية.

- حديقة العبور.

- حديقة دار العلوم.