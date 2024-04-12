إقبال المواطنين على الحدائق والمتنزهات في القليوبية للاحتفال بثالث أيام العيد

استقبلت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية بالقليوبية، آلاف المواطنين في اليوم الثالث لعيد الفطر المبارك، وذلك للاستمتاع بالطبيعة والاحتفال مع ذويهم في آخر أيام العيد، وتناول المأكولات المختلفة والأسماك المملحة.

وشملت احتفالات المواطنين بالعيد ركوب الدراجات النارية والهوائية والمراكب النيلية والحناطير، وساعد انخفاض أسعار التذاكر على زيادة الأعداد.

إقبال المواطنين على كورنيش النيل في بنها

كما شهد كورنيش النيل في بنها زحاما شديدا من الأطفال والشباب للاستمتاع بالكورنيش بعد أعمال التطوير، خاصة الممشى الجديد الذي يبلغ طوله أكثر من كيلومتر.

بدء حصاد القمح في قرى القليوبية

من جهة أخرى، بدأ مزارعو المحافظة منذ الصباح الباكر، حصاد محصول القمح، وسط فرحة كبيرة، حيث أكد أحد المزارعين يدعى عرفات موجي، أن عيد الفطر في القرى هو اليوم الأول فقط، نؤدي صلاة العيد ثم نذهب للمقابر لزيارة موتانا، وبعدها الأهل والأقارب، وفي اليوم الثاني نتوجه إلى أراضينا الزراعية لمتابعة أعمالنا اليومية.

منع التعديات على الأراضي الزراعية

ومن جهة أخرى، طالب عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، رؤساء الوحدات المحلية بالمرور اليومي على الرقعة الزراعية خلال إجازة العيد لمنع التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحرير المحاضر ومصادرة المعدات المستخدمة في التعديات.