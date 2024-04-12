إقبال كبير على الحدائق العامة والمنتزهات في ثالث أيام عيد الفطر بكفر الشيخ

واصلت محافظة كفر الشيخ احتفالاتها بثالث أيام عيد الفطر المبارك من خلال الخروج إلى الحدائق العامة والمنتزهات، في ظل توفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون.

توافد العديد من المصطافين على مدينة مصيف بلطيم

وتوافد العديد من المصطافين على مدينة مصيف بلطيم في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وقد واصلت أجهزة الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والخدمات ومستوى النظافة بالحدائق والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمدينة وكورنيش مصيف بلطيم لاستقبال المصطافين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، والاستمتاع بالطبيعة الساحرة لأجمل المدن الساحلية.

ونظم متحف كفر الشيخ ورشات فنية للأطفال للاحتفال بعيد الفطر المبارك، كما تم تنظيم جولات إرشادية داخل المتحف للزوار، وتعريفهم بمقتنيات المتحف الذي يضم الآلاف من القطع الأثرية من العصور المختلفة.

ازدحام شديد بمدينة دسوق

وشهدت مدينة دسوق، ازدحام شديد، وإقبال غير مسبوق في ثالث أيام عيد الفطر، للتنزه بحديقة الأسرة والطفولة، وحديقة الميدان الإبراهيمي، وكورنيش النيل، والاستماع بالرحلات النيلية، وحديقة الحيوان، والملاهي، وسط فرحة الأطفال وممارستهم للعديد من الألعاب بالحدائق، وخاصةً حديقة الأسرة والطفولة التي تميزت بتوفير العديد من الألعاب بمدينة الملاهي والألعاب المتعددة وحديقة حيوان ومسرح ترفيهي وفقرات الساحر ونزهة نيلية.

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير جميع احتياجات المواطنين في الحدائق والمتنزهات، وتوفير كافة سُبل الراحة للمواطنين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك.