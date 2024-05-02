قرار جمهوري بتعيين نجلاء حسني عميدا لكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرار جمهوري، بتعيين الدكتورة نجلاء حسني الأشرف إبراهيم، عميدًا لكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، لمدة 3 سنوات.

السيرة الذاتية لعميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ

تخرجت الدكتورة نجلاء الأشرف، في كلية التربية النوعية شعبة التربية الفنية بجامعة كفر الشيخ عام 2002، حصلت على درجة الماجستير في تخصص المعادن عام 2006، من جامعة طنطا، ونالت درجة الدكتوراه عام 2010، من جامعة كفر الشيخ.

تدرجت «الأشرف» في الترقيات العلمية، وحصلت على درجة أستاذ مساعد عام 2016، وحصلت على درجة الأستاذية عام 2021، وكانت تشغل منصب وكيل كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، كما قامت بمهام عميد كلية التربية النوعية بدايةً من شهر نوفمبر 2023، إلى أنّ صدر القرار الجمهوري المتقدم بتعيينها عميدًا لكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ.

رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ عميد كلية التربية النوعية

ومن جهته، هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتورة نجلاء حسني الأشرف إبراهيم، لتعيينها عميدًا لكلية التربية النوعية، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في النهوض بالكلية على المستوى التعليمي والبحثي والإداري في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة.