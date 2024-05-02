مروة ناجي تجري بروفات حفل عيد الربيع (صور)

تجري الفنانة مروة ناجي داخل دار الأوبرا المصريّة بروفات حفلها الغنائي، المقرر إقامته الليلة بمناسبة الاحتفالات بعيد الربيع.

ونشرت مروة ناجي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورًا من بروفات الحفل معلقة: «التحضيرات الأولى لحفل عيد الربيع أوعدكم إن شاء الله بحفل مميز، بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء قيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام».

حفل عيد الربيع

وروجت مروة ناجي منذ أيام لحفل عيد الربيع الذي يقام الليلة بدار الأوبرا المصريّة عبر حسابها بموقع «إنستجرام» قائلة: «هستناكم يوم الخميس 2 مايو على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بمناسبة الاحتفال بأعياد الربيع، وهنغني سوا كل الأغاني اللي بتحبوها للفنانة الكبيرة وردة الجزائرية».