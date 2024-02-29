مروة ناجي: «غنيت أول مرة لأم كلثوم في رابعة ابتدائي»

قالت الفنانة مروة ناجي، إن أول مرة قدمت أغنية للفنانة أم كلثوم كانت في الصف الرابع الابتدائي، في مسابقة للمدارس على مستوى الجمهورية.

كواليس حفل مئوية أم كلثوم

وتابعت «ناجي»، خلال لقاءها مع الإعلامية جاسمين طه زكي، في سهرة خاصة مع نجوم حفل مئوية أم كلثوم من داخل المتحف المصري الكبير، عرضتها شاشة «دي أم سي»: «أول أغنية غنتها لأم كلثوم هي أجل إن ذا يوم لمن يفتدي مصر».

وتحدثت عن أكثر الأغاني التي تحب تقديمها للفنانة أم كلثوم، وهي «فكروني» منوهة بأنها قدمتها في حفل «100 سنة أم كلثوم».

وقدمت شاشة «دي أم سي»، سهرة خاصة مع نجوم حفل مئوية أم كلثوم من داخل المتحف المصري الكبير، للحديث عن الاستعدادت وكواليس «حفل 100 سنة أم كلثوم».