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معلومات عن أغنية «كداب» لسميرة سعيد قبل طرحها اليوم

كتب:

ياسمين محمود
01:23 ص | الخميس 02 مايو 2024
سميرة سعيد

سميرة سعيد

ساعات قليلة وتطرح الفنانة المغربية سميرة سعيد أغنيتها الجديدة «كداب» عبر حسابها بموقع «يوتيوب»، والتي روجت لها منذ أيّام.

معلومات عن أغنية كداب قبل طرحها

أغنية «كداب» تعاونت فيها سميرة سعيد في التلحين مع عمرو مصطفي، وكتب كلمات الأغنية مصطفي ناصر، وتوزيع نادر حمدي وإخراج نضال هاني.

وتظهر سميره سعيد بشكل شبابي وإطلالة مشرقة، وتتميز الأغنية بالطابع المغربي.

سميرة سعيد تروج لأغنية «كداب»

وروجت سميرة سعيد منذ أيّام عبر حسابها بموقع «إنستجرام» لكليب «كداب» بنشر البرومو الدعائي معلقه كداب قريبًا، وتقول خلال المقطع الغنائي الذي نشرته: «عليا أنا حبيبي مش عليا أنا».

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