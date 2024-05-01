سميرة سعيد تكشف عن موعد طرح أغنيتها الجديدة «كداب»

كشفت الفنانة سميرة سعيد عن موعد طرح أغنيتها الجديدة «كداب»، وذلك من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

تفاصيل أغنية كداب

شاركت الفنانة سميرة سعيد جمهورها بصورة البوستر الخاص بالأغنية وعلقت عليه قائلة «كداب غدا، كلمات مصطفى ناصر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع وميكس نادر حمدي، إخراج نضال هاني».

يذكر أن الفنانة سميرة سعيد كانت قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان «كان» والتى تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتعاونت فيها مع الشاعر شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هانى ربيع وتقول كلمات الأغنية:

كان

أيام ما كان جواك مكان بتدارى فيه

فين؟

شوف كنا فين ووصلنا فين

تنساني ليه

كان ايه خلانا

نمشي وننسانا

عايشين بالصورة

والروح مكسورة

بنموت جوانا