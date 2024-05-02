خبير شؤون إسرائيلية: واشنطن وتل أبيب في حالة تخادم مشترك

كشف أنس أبو عرقوب، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، عن أصداء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الداخل الإسرائيلي والفرص من هذه الزيارة، مشددًا على أن هذه الزيارة فرصة للطرفين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأيضًا للإدارة الأمريكية.

الإدارة الأمريكية تتظاهر بمعارضة عملية برية في رفح

وشدد «أبو عرقوب»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج «من مصر»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أنه بالاقتراب من الانتخابات الأمريكية تقول وتتظاهر الإدارة الأمريكية أنها تعارض العملية العسكرية البرية في رفح الفلسطينية، كما أن هذه الزيارة فرصة لنتنياهو لكي يتظاهر أمام الجمهور الإسرائيلي بأنه القائد الإسرائيلي الوحيد الذي يصمد أمام الدخول الأمريكي، ولكن في الواقع ليس هناك ضغوط أمريكية فعلية.

الإدارة الأمريكية تواصل تأمين الدعم السياسي لإسرائيل

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تواصل تأمين الدعم السياسي لإسرائيل والحرب في قطاع غزة، وتواصل تزويد ومد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة والزخائر لتنفيذ هذه العملية، وللاستعداد للحرب القادمة المقبلة على لبنان، مؤكدًا أن ما يحدث من أمريكا وتعاملها مع إسرائيلي هي حالة تخادم مشتركة من الطرفين ولعبة علاقات عامة وليس أكثر.