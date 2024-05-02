«أرواح في المدينة» تعيد اكتشاف قاهرة نجيب محفوظ في مركز الإبداع بـ«الأوبرا»

ينظم مركز الإبداع الفني في ساحة الأوبرا التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، وبالتعاون مع مشروع «القاهرة عنواني»، أمسية جديدة من أمسيات سلسلة «أرواح في المدينة» المهتم بحفظ الذاكرة الوطنية، حيث تقام بعنوان «زيارة إلى قاهرة نجيب محفوظ.. بين الروائي و التسجيلي» السابعة مساء الأحد المقبل.

نجيب محفوظ وعلاقته بالقاهرة

ووفقا لصندوق التنمية الثقافية، يناقش الكاتب الصحفي محمود التميمي مؤسس سلسلة أرواح في المدينة في الأمسية، كيفية تجسيد عملاق الأدب المصري والعربي الراحل نجيب محفوظ مدينة القاهرة في إبداعه، وكيف جسدت السينما الروائية بأدواتها الإبداعية المختلفة المشاهد المبدعة من أنحاء المدينة في الأفلام المأخوذة عن أدب «محفوظ» وكذلك في السينما التسجيلية، وكيفية تجسيد الواقع الذي مثل رافدا مهما من روافد مسيرة محفوظ الإبداعية كنموذج لتأثير المدينة في إبداعه.

ويستعرض «التميمي» في اللقاء الـ25 من سلسلة «أرواح في المدينة» ما كتبه نجيب محفوظ وما قاله عن علاقته بالمدينة خاصة ثلاثيته الشهيرة وكذلك مقاطع من أفلام وأغنيات وصحف، إضافة إلى مشاهير الشخصيات التي جسدها محفوظ في الثلاثية (الرواية) والأفلام.

كما يستعرض الأفلام التسجيلية التي جسدت أماكن وعصر الثلاثية وأحدثها فيلم «قاهرة بين القصرين» للدكتور نزار الصياد المؤرخ العمراني والأستاذ بجامعة بيركلي في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار البحث عن قاهرة نجيب محفوظ في الروايات والأفلام بين الروائي منها والتسجيلي.