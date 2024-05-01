«الثقافة» تكشف عن جدول مراكز الإبداع الفني خلال شهر مايو

أعلنت صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، تفاصيل أنشطة مراكز الإبداع الفني خلال شهر مايو 2024، في كل من: «قبة الغوري، وبيت العيني، وبيت السحيمي، ومركز الخزف والحرف التقليدية، وقصر الأمير طاز، وبيت المعمار المصري، وبيت الغناء العربي، وبيت العود العربي، ومركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ومتحف أم كلثوم، ومتحف نجيب محفوظ، ومركز جمال عبد الناصر بالإسكندرية».

وومن أبرز العروض:

عروض قبة الغوري

الخميس 9 مايو، عرض فرقة القومية للفنون الشعبية بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية 8 مساء، وعرض فرقة رضا للفنون الشعبية يوم 23 مايو الجاري في الثامنة مساء، وعرض فرقة المولوية بقيادة عامر التوني يوم الجمعة 31 مايو 8 مساء.

مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا:

الخميس 2 مايو صالون المخرج أحمد فؤاد درويش في السابعة مساء، ومنتدى القاهرة الثقافي، يطرح نقاش عن الرواية العربية الآن مع الضيوف، الكاتب إبراهيم عبد المجيد، والكاتبة مي التلمساني 8 مساء، وحفل تأبين أسامة الشاذلي يوم السبت 25 مايو في السابعة مساء.