«الثقافة» تكشف جدول ملتقى الإسكندرية الأول للسرد العربي

ينظم مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ‎بالتعاون مع الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية، ملتقى الإسكندرية الأول للسرد العربي ابتداء من يوم الخميس 9 مايو المقبل.

جدول أعمال ملتقى الإسكندرية

‎يوم الخميس 9 مايو الساعة 5.30 مساء قاعة المسرح

‎تنطلق الجلسة الأولى الخميس 9 مايو الساعة 5.30 في قاعة المسرح، مع الأديب محمد جبريل، حيث يقدّم رؤية نقدية ومعه الناقد الدكتور حسين حمودة، ويدير اللقاء الدكتور علي اليماني القائم بعمل رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية الإسكندرية.

‎وتأتي الجلسة الثانية مع الأديب يوسف القعيد بعنوان رؤية نقدية، ويدير الجلسة الدكتورة رانيا يحيى، وفي الجلسة الثالثة يطرح الأديب إبراهيم عبد المجيد رؤية نقدية للناقدة الدكتورة سعيد الورقي والدكتورة وداد نوفل أستاذ البلاغة والنقد بكلية التربية المنصورة، ويدير الجلسة الأديب منير عتيبة.

وفي ‎الجلسة الرابعة، يقدم الأديب شريف عابدين رؤية نقدية للدكتور بهاء حسب الله أستاذ الأدب العربي بآداب حلوان، ويدير الجلسة الدكتورة ندى يسري، مدرس الأدب العبري الحديث والمقارن بآداب الإسكندرية.

اليوم الثاني من ملتقى الإسكندرية للسرد

‎يوم الجمعة 10 مايو الساعة 7 مساء قاعة توفيق الحكيم

‎في الجلسة الأولى، يقدم الأديب مصطفى نصر رؤية نقدية الدكتور محمد عبد الحميد خليفة رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية دمنهور، والأديب محمد عباس علي، ويدير الجلسة الدكتور نور عابدين أستاذ النقد والبلاغة المساعد بآداب الإسكندرية.

‎أما في الجلسة الثانية يقدم الأديب سمير الفيل رؤية نقدية الأديب أحمد فضل شبلول، ويدير الجلسة الأديب رشاد بلال.