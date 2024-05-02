إيرادات فيلم السرب في اليوم الأول من عرضه.. 1.6 مليون جنيه في ساعات

إيرادات فيلم السرب في اليوم الأول من عرضه..

انطلق عرض فيلم السرب في دور العرض، أمس، في أول ليلة عرض بدور العرض، بعد فترة طويلة من التحضيرات.

إيرادات فيلم السرب

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، أن فيلم السرب حقق أمس في دور العرض في أول أيام عرضه مليون و603 آلاف جنيه، وتصدر المركز الأول بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

أحداث فيلم السرب

وتدور أحداثه حول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية ومنها واقعة قتل 21 مصريا في ليبيا وإجراء الجيش بعمليات التصدي لتلك الجماعات الإرهابية.

أبطال فيلم السرب

يُشارك خلال فيلم السرب عدد من النجوم منهم الفنان أحمد السقا الذي يجسد شخصية «علي المصري» ومصطفى فهمي في دور «رئيس المخابرات» ومحمد فراج في دور «الإرهابي» وشريف منير ومحمد ممدوح ودياب وعمرو عبدالجليل وإسلام جمال، كما أنّه من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.