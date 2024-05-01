ما الأحداث الحقيقية التي يتناولها فيلم السرب؟

بعد سلسلة من التأجيلات، بدأ عرض فيلم السرب اليوم في دور العرض، ظهر الإعلان الأول للفيلم قبل 3 سنوات، وبالتحديد في عام 2021، وأحدث الإعلان التشويقي للفيلم ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، نظرا لمحاكاته لأحداث حقيقة، فما هي هذه الأحداث؟

الأحداث الحقيقة

يتناول هذا العمل، ما تعرض له العمال المصريين في مدينة درنة الليبية عام 2015، حيث تم اختطافهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي، الذي كان يتواجد هناك، كما قاموا بتصويرهم أُثناء ذبحهم في مشهد صعب أغضب جميع المصريين، ويرصد العمل دور الجيش المصري في الأخذ بالثأر لأبناء وطنه، في عملية قامت بها القوات الجوية.

عملية تستحق التجسيد الدرامي

أكد مؤلف فيلم السرب عمر عبد الحليم، أن العملية العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة، للثأر لأبنائها ورد اعتبارهم أمام العالم، تستحق أن توثق في الدراما، وهذا ما تحقق بعدما توافقت الرؤى بينه وبين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أن الفيلم يتحدث عن عزة الروح والكرامة المصرية، وفقاً لما جاء في حديثه في برنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى المصرية.

أبطال فيلم السرب

وفقا لما أكده مؤلف العمل، خضع معظم الأبطال لتدريبات في قاعدة جوية لتعليمهم كافة التفاصيل، يشارك في بطولة الفيلم العديد من النجوم، أبرزهم أحمد السقا الذي يعد البطل الرئيسي للعمل ويجسد شخصية علي المصري، بالاضافة لشريف منير، ونيللي كريم ومحمد ممدوح، وأحم حاتم وكريم فهمي، العمل من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.