متى يجب سجود السهو في الصلاة؟.. «الإفتاء» توضح شروطه وكيفية أدائه (فيديو)

السهو أثناء الصلاة، من الأمور التي قد يتعرض لها المصلي دون معرفة كيفية التصرف، والبعض قد يلجأ إلى إعادة الصلاة مرة أخرى، فيما يقوم البعض الآخر بأداء سجود السه، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، إذ أوضحت طريقة أداء سجود السهو وكيفيته وما يقال أثناء السجود، وذلك تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

سجود السهو في الصلاة

وقال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حديثه عن سجود السهو في الصلاة، إنه يكون في السهو بزيادة ركعة أو نقص ركعة، موضحًا أنه عند زيادة الركعة يجري السجود للسهو، بينما في حالة نقص ركعة، أقيم الركعة وأسجد للسهو.

كيفية سجود السهو في الصلاة

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في حديثه عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها على «يوتيوب»، أنه أحيانا في السهو لا يحدث الجلوس للتشهد في الأوسط بين الركعتي، وأحيانا يكون السهو في صلاة الفجر وقول الدعاء بعد وقوع الركعة الثانية في صلاة الفرض، ففي هذه الحالات يحدث السجود للسهو حتى يجبر المصلي القصور في الصلاة.

واستكمل، أنّ سجود السهو في الصلاة يكون قبل التسليم، ويكونا عبارة عن سجدتين عاديتين مثل السجود في الصلاة، ويقال فيهما كالسجود العادي «سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم»، ويمكن قول أي دعاء يحبه المصلي.