رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

57 نائبا ديمقراطيا ينتفضون ضد بايدن لمنع الهجوم على رفح الفلسطينية

كتب:

شريف سليمان
09:41 ص | الخميس 02 مايو 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «لمنع الهجوم على رفح الفلسطينية.. نواب عن الحزب الديمقراطي الأمريكي ينتفضون ضد بايدن»، وجاء في التقرير إن الضغوط الداخلية على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتجدد لحثه على إثناء إسرائيل عن شن اجتياح واسع النطاق لمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وأضاف التقرير: «57 من النواب الديمقراطيين البالغ عددهم 212 في مجلس النواب وقعوا رسالة تدعو الإدارة الأمريكية لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة لوقف آلة الحرب الإسرائيلية عن التقدم تجاه رفح الفلسطينية التي يلجأ إليها نصف سكان غزة البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة».

وتابع: «النواب الديمقراطيون الـ57 طالبوا بايدن بتفعيل القوانين والسياسات التي يكون من شأنها الحجب الفوري لبعض المساعدات العسكرية التي تمد بها واشنطن تل أبيب بما في ذلك المساعدات الواردة في تشريع سابق جرى التصديق عليه بالفعل».

اقرأ المزيد:

خالد أبو بكر يستنكر تصريحات نتنياهو عن اجتياح رفح الفلسطينية: الأيام بيننا

بوريل: شركاء إسرائيل وجيرانها يدعون لعدم شن هجوم على رفح الفلسطينية

بلينكن: لا يمكن لأمريكا دعم عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لأي عملة عسكرية بما فيها رفح الفلسطينية

غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي تستهدف شرق مدينة رفح الفلسطينية

«متحدث فتح» يطالب بلينكن بإجبار نتنياهو على وقف اجتياح رفح الفلسطينية

مسؤول أمريكي: بلينكن يعتقد وجود خيارات للتعامل مع الفصائل دون اجتياح رفح الفلسطينية
بقلم شريف سليمان