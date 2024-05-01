148 خطأ في 4 أشهر.. موقع أمريكي يرصد زلات لسان بايدن منذ بداية العام

كشفت صحيفة «دايلي كولار» الأمريكية في تقرير أجرته، أن موظفي البيت الأبيض اضطروا إلى تصحيح التصريحات العامة للرئيس جو بايدن، 148 مرة على الأقل منذ بداية عام 2024، حسبما تُظهر مراجعة للنصوص الرسمية للبيت الأبيض.

وأوضحت الصحيفة، أن البيت الأبيض يصدر نصًا رسميًا في أي وقت يلقي فيه الرئيس خطابًا أو يتلقى أسئلة.

وأظهر تحليل الصحيفة أن موظفي البيت الأبيض، يجرون في كثير من الأحيان تصحيحا أو إضافة أو تغييرا في تصريحات بايدن الرسمية، لتصبح متوافقة مع سياسة البيت الأبيض الرسمية، وفي عدة حالات كان لا بد من تغيير التصريحات الرسمية لنقل العكس تماما لما قاله بايدن بالفعل.

بايدن أخطا 148 مرة خلال 118 منذ بداية العام

Here are five straight minutes that show exactly why the special counsel noted Biden's diminished mental fitness pic.twitter.com/u1ToosAKyz — RNC Research (@RNCResearch) February 11, 2024

وتابعت أنه خلال 118 بيانًا وخطابًا ومحادثة مع الصحفيين في الفترة من 1 يناير إلى 24 أبريل، حدّث البيت الأبيض نصا رسميًا لما قاله الرئيس بصوت عالٍ 148 مرة على الأقل، وتضمنت بعض التعديلات تصحيحات لأسماء وتواريخ وألقاب المنظمات، والبعض الآخر يغير الأفعال ويعدل معنى بيان الرئيس بالكامل، وفي حالة واحدة على الأقل، نشر البيت الأبيض نصًا يصور بشكل خاطئ ما قاله بايدن بصوت عالٍ.

وأفادت الصحيفة بأنها حذفت بعض التعديلات ولم تحسبها ضمن عدد أخطاء بايدن لأنها لم تغير معنى تصريحات الرئيس، مثل إضافة حرف "s" في نهاية الاسم لجعله جمعًا، أو إضافة "نحن" عندما لا يكون ذلك ضروريًا، وفي حالات أخرى، نقل بايدن معلومات أو بيانات كاذبة صححها البيت الأبيض لاحقًا.

أبرز أخطاء بادين في نقل البيانات

- تطعيم الجزء الأكبر من أمريكا، إذ تم تطعيم أقل من 200 مليون شخص عندما توليت منصبي، واليوم تم تطعيم 720، بدلا من أن يقول أنه تم تطعيم 270 مليون أمريكي بلقاح كوفيد، ويذكر أن يبلغ إجمالي عدد سكان أمريكا نحو 333 مليون نسمة، وفقا لمكتب الإحصاء الأمريكي.

- كنت في اجتماع في بلدة في شمال فيرجينيا، ووقفت سيدة متماسكة للغاية مع ابنتيها وقالت: بناتي يعانين من مرض السكري من الدرجة الثانية بدلا من أن يقول النوع الأول، في 7 فبراير.

- منذ توليت منصبي، أنشأنا 14 مليون وظيفة جديدة بدلا من أن يقول 440 ألف وظيفة جديدة، في ولاية كارولينا الشمالية وحدها.