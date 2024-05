148 خطأ في 4 أشهر.. موقع أمريكي يرصد زلات لسان بايدن منذ بداية العام

كشفت صحيفة «دايلي كولار» الأمريكية في تقرير أجرته، أن موظفي البيت الأبيض اضطروا إلى تصحيح التصريحات العامة للرئيس جو بايدن، 148 مرة على الأقل منذ بداية عام 2024، حسبما تُظهر مراجعة للنصوص الرسمية للبيت الأبيض.

وأوضحت الصحيفة، أن البيت الأبيض يصدر نصًا رسميًا في أي وقت يلقي فيه الرئيس خطابًا أو يتلقى أسئلة.

وأظهر تحليل الصحيفة أن موظفي البيت الأبيض، يجرون في كثير من الأحيان تصحيحا أو إضافة أو تغييرا في تصريحات بايدن الرسمية، لتصبح متوافقة مع سياسة البيت الأبيض الرسمية، وفي عدة حالات كان لا بد من تغيير التصريحات الرسمية لنقل العكس تماما لما قاله بايدن بالفعل.

