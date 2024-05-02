رئيس جهاز «بني سويف الجديدة» يتابع مشروعات المرافق بالمدينة

عقد المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والمهندس حسن مصطفى عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، اجتماعًا لمتابعة مشروعات المرافق المسندة للشركة بالمدينة، التي تقدر تكلفتها بقيمة 500 مليون جنيه، في ضوء الاهتمام بمشروعات البنية التحتية بالمدن الجديدة، والاهتمام بمحطات مياه الشرب ورفع كفاءة الصرف الصحي ومحطات المعالجة.

تأهيل شبكات المرافق للمدينة

وخلال الاجتماع، جرى دراسة دفع عجلة العمل بالمشروعات المسندة للشركة وهي: «تأهيل شبكات المرافق للمدينة، تأهيل وتطوير المرحلتين الأولى والثانية من محطة المعالجة الثنائية لمياه الصرف، الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمحطة المعالجة الثنائية لمياه الصرف الصحي، إنهاء الملاحظات الفنية لمحطة المعالجة الثلاثية ومرافق الأراضي السكنية بالمدينة لمنطقة الإسكان الاجتماعي 3».

التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي

وجرى الاتفاق على تكثيف الجهد والعمل على إنهاء المشروعات المسندة إليها في أسرع وقت ممكن، إذ إنّ هذه المشروعات تمثل أهمية كبرى لمدينة بني سويف الجديدة للتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي والصناعي والاستفادة من المياه المعالجة في ري الغابات الشجرية، والمحدد لها مساحة 5900 فدان، وكذلك الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق وأراضي الإسكان الاجتماعي، لدفع عجلة التنمية بالمدينة.