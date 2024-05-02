مدبولي يناقش مع وزير الزراعة فرص تصدير البرتقال المصري إلى كوريا الجنوبية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيوجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ببحث طلب ممثل شركة هانسان جلوبال الكورية حول تطلعه لاستيراد البرتقال من السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء إنه سيتخذ إجراءات فورية عبر توجيه وزير الزراعة ببحث هذا المطلب لاسيما أن مصر من أكبر الدول المُصدّرة للبرتقال إلى أوروبا والعديد من الدول العالم، ما يعني أنه مطابق للمعايير والاشتراطات الصحية.

اجتماع رئيس الوزراء مع ممثلي 15 شركة كورية جنوبية

جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل بالسوق المصرية في قطاعات الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والمنسوجات والبترول والغاز والطاقة النووية والحديد والصلب والبتروكيماويات وتصنيع عربات مترو الأنفاق واستيراد المنتجات الزراعية المصرية.

وأكد مدبولي حرصه على دفع علاقات التعاون مع الشركات الكورية الجنوبية إلى مستويات أكبر؛ «ندرك تمامًا الخبرات الكبيرة التي تحظى بها الشركات الكورية الجنوبية في المجالات المختلفة».