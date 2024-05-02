تراجع جديد في أسعار الحديد اليوم الخميس 2-5-2024

سجلت أسعار الحديد الاستثماري اليوم 2-5-2024 نحو 37 ألفًا و600 جنيه في المصنع، ويباع الحديد الاستثماري للمستهلك، بـ38 ألفًا و500 جنيه، وفق المعلن من الشركات والمصانع اليوم الخميس 2-5-2024، محققًا قيمة تراجع بلغت 20 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.

وقررت شركة حديد عز تثبيت أسعار الحديد لشهر مايو 2024، عند مستويات 40700 جنيه في المصنع، وهي ذات مستويات أبريل 2024، ويباع للمستهلك بـ41 ألفًا و500 جنيه للطن أي سعر المخازن.

أسعار الحديد اليوم

تستعرض «الوطن» أسعار الحديد الاستثماري اليوم، وكذلك باقي الأنواع في السوق المصرية لمختلف الأنواع، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من الاتحاد العربي للحديد والصلب.

- سجّل سعر حديد عز نحو 41 ألفًا و500 جنيهًا للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد السويس للصلب نحو 41 ألفًا و300 جنيه للطن من للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة محققًا قيمة تراجع 200 جنيها للطن ضمن أسعار الحديد اليوم.

- كما سجل سعر حديد بشاي نحو 41 ألفًا و400 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة بتراجع 100 جنيه.

- سجل سعر حديد المراكبي نحو 38 ألفًا و500 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 38 ألفًا و800 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر طن الحديد اليوم

- استقر سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، عند مستوى 40 ألفا 300 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد المصريين اليوم في مصر، إذ سجل نحو 40 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد الكومي نحو 38 ألفًا و550 جنيها للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد العلا نحو 38 ألفا 650 جنيها للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.