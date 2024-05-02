اليوم ذكرى وفاة وائل نور.. كيف تحدث يوسف عن والده الفنان الراحل؟

أشتهر بأدواره المميزة في الأعمال الفنية سواء على شاشة السينما أو خشبة المسرح، وتميز بأداء جميع الأدوار بمهارة عالية تنوعت بين الكوميدي والتراجيدى، إذ ارتبط الفنان وائل نور في أذهان المشاهدين بخفة ظل كان أبرزها دوره في مسلسل البخيل وأنا مع الراحل فريد شوقي، وبعيدا عن حياته الفنية كانت لحياته الأسرية محبة كبية في قلبه، وهو ما نلقي الضوء عليه تزامنًا مع ذكرته وفاته التي توافق 2 مايو من كل عام.

الفنان وائل نور

وُلد الفنان وائل نور عام 1961 ودرس في معهد سكرتارية وإدارة أعمال، إلى أن دخل معهد الفنون المسرحية لحبه لمجال التمثيل، ولكن بعد ثلاثة سنوات لم يكمل دراسته وأنخرط في مجال العمل، إذ جرى اختياره في فيلم الاحتياط بعدما رآه المخرج يمثل أولى أدواره على المسرح، ثم شاهده الفنان فريد شوقي وطلبه، حسب ما رواه، في إحدى اللقاءات على شاشة ماسبيرو زمان: «بعد الفيلم كان محتاج حد يعمل دور ابنه فشاف صورتي واختارني، وخدني في فيلم الموظفون في الأرض».

لتبدأ انطلاقته في المسلسلات والدراما مع المخرج حسين عمارة في مسلسل صابر يا عم صابر، ثم البخيل وأنا، ليكتشفه في السينما المخرج أحمد فؤاد وقدمه فى فيلم الحب في طابا، وقدم العديد من المسرحيات من أشهرها مسرحية الجنزير والدروس الخصوصية.

ارتباطه وائل نور بأسرته

تزوج الفنان وائل نور من الفنانة أميرة العايدي عام 2003، وأنجب يوسف وسارة، وانفصلا بعد ذلك، بسبب خوفه على أبنائه ورفضه رجوعها للفن، ثم تزوج من الفنانة غادة النجار، وأنجب منها جودي وياسين وحمزة، وكان يتغنى بهم في جميع المحافل، بأنهم عزوته وكل ما يملك في الحياة إلى أن توفى عام 2016، إثر اصابته بجلطة فى القلب بسبب ارتفاع ضغط الدم.

وبنسخة طبق الأصل ظهر يوسف ابنه، خلال برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، ليروي عن حبه لأبيه: «خدت منه الشكل والصوت والشخصية، يكفيني حب الناس ليه وإنه ساب لي حب الناس بعد ما أتوفى، وأنا أبويا خدت منه خفة الدم وهو ألذ وأحسن مني بكتير».

ليؤكد أنه كان الأب الحنون الضاحك المختلف: «دايمًا كان بيهزر ويضحك، وعلاقتنا كانت كوميدية جدًا حتى وهو بيقولي نصيحة، وعلاقته كانت جميلة بكل الناس وفي عزاه كل الناس جات، أنا أتعلمت منه المسؤولية ونفسي أكمل مسيرته»، وبالفعل خاض تجربة التمثيل من قبل مع والدته الفنانة أميرة العايدي في مسلسل كلبش.