آخرهم وائل نور.. نجوم رحلوا قبل مشاهدة أعمالهم الفنية على الشاشة

رحل عدد من الفنانين عن عالمنا ولم يشاهدوا آخر أعمالهم الفنية على الشاشة، تاركين كلمة وداع لجمهورهم ليتذكروهم بمشاهد خالدة، وتحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد الفنان الراحل وائل نور الذي رحل عن عالمنا عام 2016 إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، التي جعلته لا يستكمل دوره في آخر أعماله الدرامية «شقة فيصل»، ومن بين الفنانين الذين أخذهم الموت دون عرض أدوارهم الأخيرة على الشاشة كان وائل نور وطارق عبدالعزيز والفنان جميل برسوم، والفنان رشدي أباظة ومحمود المليجي.

الراحل وائل نور

توفي الفنان الراحل وائل نور أثناء تقديم مسلسل شقة فيصل وتم طرحه بعد وفاته بـ3 سنوات، الذي شاركه فيه مجموعة من الفنانين أبرزهم كريم محمود عبدالعزيز وأيتن عامر، وحدثت الوفاة بسبب أزمة قلبية مفاجئة.

الراحل طارق عبدالعزيز

ورحل الفنان طارق عبدالعزيز عام 2023 أثناء تصوير مسلسل وبقينا اتنين الذي تم طرحه في شهر رمضان 2024 على شبكة قنوات المتحدة والمكون من 15 حلقة، وكان سبب الوفاة أزمة قلبية مفاجئة.

الراحل جميل برسوم

غاب الفنان الراحل جميل برسوم عن عالمنا بعد تكريمه بعدة أيام قليلة، وتوفى قبل عرض أعماله الأخيرة التي شارك بها في موسم رمضان والعيد لعام 2024 والتي كان من أبرزها مسلسل فراولة، وكان يجسد فيها شخصية بائع أحجار، وفيلم شقو الذي قدم من خلاله شخصية «محمد السواعدي».

رشدي أباظة

ورحل الفنان رشدي أباظة في 27 يوليو عام 1980 قبل استكمال مشاهده في آخر أعماله السينمائية، وهي فيلم الأقوياء وفيلم بياضة الذي جسد من خلاله شخصية «حسن».

محمود المليجي

توفي الفنان محمود المليجي قبل استكمال مشاهده في فيلمه الأخير أيوب الذي طُرح عام 1983، وهو العام الذي توفي فيه وقدم من خلاله شخصية «فاضل».