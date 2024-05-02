«التعليم» تعلن مسابقة للطلاب المبتكرين.. جوائز مالية بقيمة نصف مليون جنيه

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تفعيل المسابقة الوطنية لاكتشاف المبتكرين من طلاب التعليم ما قبل الجامعي، التي تهدف إلى خلق جيل من العلماء والمبدعين يرفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية كافة.

وأوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، الفئات المستهدفة، وهي طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية من كل مدارس الجمهورية بأنواعها المختلفة من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي «فنى - عام - تجريبي - قومي - خاص - فني متطور».

شروط المسابقة الوطنية لاكتشاف المبتكرين

- يكون الطالب مقيدًا في إحدى المدارس المصرية «الصف الأول الإعدادي حتى الصف الثاني الثانوي».

- يتكون كل فريق من 2 إلى 4 أعضاء بجانب المشرف.

- أنّ يكون المشروع من ضمن مجالات المسابقة.

- عمل خطة للبحث الخاص بالمشروع للاطلاع والموافقة عليه من قبل لجنة متخصصة.

- يشترك الطالب أو الفريق بنفس المحافظة التي بها مدرسته.

- في حالة مشروع جماعي من أكثر من محافظة، يُسمح بالاشتراك في إحدى المحافظات مرة واحدة فقط.

- يستبعد المشروع المشارك لأكثر من مرة.

مجالات المسابقة الوطنية لاكتشاف المبتكرين

- الطاقة «Energy» وتشمل الطاقة الفيزيائية «EGPH»، والطاقة الكيميائية «EGCH 2».

- البيئة «Environment» وتشمل الهندسة البيئية «ENEV»، والبيئة وعلوم الأرض «EAEV 3» والروبوتات والآلات الذكية «ROBO».

- الأنظمة البرمجية «Systems Software» وتشمل هندسة البرمجيات «SOFT»، والأنظمة المدمجة «EBED.5»

- الذكاء الاصطناعي «AI»

الدعم المادي لكل فريق

يوجد دعم مادي لكل فريق مؤهل لمرحلة الإرشاد والتوجيه «مرحلة التصفيات قبل الأخيرة».

معايير التقييم النهائية

- تطبق هذه المعايير على النسخة المطورة من الفكرة في المرحلة النهائية للمسابقة وليس في مرحلة تقديم الأفكار

- ملائمة عنوان الابتكار وارتباطه بالفكرة.

- وضوح المشكلة الأساسية التي يعالجها الابتكار.

- الإبداع والتميز في عرض الفكرة وقابليتها للتطوير.

- وضوح خطوات تنفيذ فكرة الابتكار.

- جودة الفكرة المقترحة.

- تميز الابتكار عن الابتكارات الموجودة حاليا.

- تحديد الصعوبات/ التحديات خلال فترة تنفيذ الابتكار.

- وضوح قابلية تطبيق الابتكار على أرض الواقع.

- ملائمة الحلول المقترحة لحل تلك الصعوبات/ التحديات.

- مدى وضوح الصور أو الرسومات الواردة في الابتكار ووضوح وصفها.

- وضوح الجهة المستفيدة من الابتكار.

- مدى وضوح النموذج الأولى للابتكار.

- عرض المسابقات التي شارك بها الفريق بابتكاره سابقًا سواء دوليًا أو محليا.

- عرض المراكز التي حصل عليها الفريق في أثناء مشاركته في المسابقات الدولية أو المحلية.

- وضوح خطة الاستدامة لفكرة المشروع.

جوائز المسابقة

قيمة جوائز المسابقة تصل إلى 500 ألف جنيه مصري موزعة على المراكز الثلاثة الأولى في كل مجال كما يلي:

- المجال الأول: الطاقة الجائزة الأولى 50 ألف جنيه مصري، الجائزة الثانية 30 ألف جنيه مصري، الجائزة الثالثة 20 ألف جنيه مصري.

- المجال الثاني: البيئة الجائزة الأولى 50 ألف جنيه مصري، الجائزة الثانية 30 ألف جنيه مصري، الجائزة الثالثة 20 ألف جنيه مصري.

- المجال الثالث: الروبوتات والآلات الذكية الجائزة الأولى 50 ألف جنيه مصري، الجائزة الثانية 30 ألف جنيه مصري، الجائزة الثالثة 20 ألف جنيه مصري.

- المجال الرابع: الأنظمة البرمجية الجائزة الأولى 50 ألف جنيه مصري، الجائزة الثانية 30 ألف جنيه مصري، الجائزة الثالثة 20 ألف جنيه مصري.

المجال الخامس: الذكاء الاصطناعي الجائزة الأولى 50 ألف جنيه مصري، الجائزة الثانية 30 ألف جنيه مصري، الجائزة الثالثة 20 ألف جنيه مصري.