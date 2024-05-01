متحدث «التعليم»: جهود مكثفة من الوزارة لدمج التكنولوجيا في المناهج 

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم تسعى جاهدة بكافة جهودها لدمج التكنولوجيا في المناهج الدراسية المختلفة، مشيرًا إلى أن تطوير المناهج الخاصة بالمرحلة الابتدائية كانت تركز بشكل أساسي على ذلك، كما أن تطبيق مناهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تبدأ من الصف الرابع الابتدائي تركز على ذلك أيضًا.

تطوير مناهج تكنولوجيا المعلومات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة DMC، أنه كان هناك اجتماعا اليوم بين الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات؛ لبحث تعزيز سبل التعاون في هذا الإطار، وتسخير جميع الجهود المشتركة بين الجانبين بهدف الدمج بشكل مركز وأكثر جدية للتكنولوجيا في المناهج الدراسية، خاصة مناهج تكنولوجيا المعلومات وتطويرها لإضافة المبادئ الخاصة بالبرمجة.

وتابع: «يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتركيز على هذا الأمر للنشء تحديدًا في المرحلة التعليمية المبكرة، والاجتماع كان مثمرا وصدر عنه عدد كبير من التوجيهات لتعزيز التعاون في عدد من الإجراءات المختلفة».