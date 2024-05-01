تعليمات مهمة من «التعليم» بشأن تسجيل المتظلمين بمسابقة 30 ألف معلم

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن بدء تسجيل البيانات الأساسية للمعلمين المتظلمين بمسابقة 30 ألف معلم الدفعة الأولى، اليوم الأربعاء، وذلك لإعادة اجتياز التدريبات للمعلمين والمعلمات ممن قدموا التظلمات إلى المديريات التعليمية وهي كالتالي:-

تسجيل البيانات الأساسية

- البيانات الأساسية المطلوب تسجيلها: (اسم الطالب - الدولة - المحافظة - العنوان - العنوان تفصيلي - البريد الإلكتروني - تليفون المنزل - تليفون الطالب - تليفون ولي الأمر - سنة المؤهل - النسبة المئوية - التخصص - الجامعة - الدراسات العليا – التقدير - موقف زواج الوالدين - اسم الأب - مؤهل الأب وقت الميلاد - وظيفة الوالد وقت الميلاد - مؤهل الأب حاليا - الدرجة العلمية للأب - وظيفة الأب حاليا - اسم الأم - مؤهل الأم حاليا - الدرجة العلمية للأم - وظيفة الأم حاليا - تاريخ الميلاد للمرشح المرشحة - التصنيف - الشعبة -الدبلومة - الحالة الاجتماعية - الموقف التجنيدي - عدد الأخوات).

- بعد انتهاء التسجيل سيصل المرشح المرشحة رسالة بالرقم السري خلال 48 ساعة للدخول به مرة ثانية (تسجيل البيانات الاجتماعية بعد وصول رسالة الرقم السري بـ 24 ساعة).

تسجيل البيانات الاجتماعية

- فتح الموقع لتسجيل البيانات الاجتماعية في المدة من 4 مايو وحتى يوم 8 وتتضمن البيانات الاجتماعية المطلوب تسجيلها الخاصة بالأقارب بالكامل للأخوة الأشقاء غير الأشقاء والأعمام والعمات، والأخوال والخالات: (الاسم الأول - الاسم كاملا - درجة القرابة - السن - المؤهل الدراسي - الوظيفة - العنوان). وبنهاية التسجيل الصحيح يتم طباعة نموذج التقديم والمتضمن رقم القيد للمرشح المرشحة.

- رقم القيد لإعادة الاختبارات غير مرتبط برقم القيد السابق، والذي تم التعامل به خلال اختبارات المرحلة الأولى).

- عند التسجيل على الموقع يتم تسجيل تقدير البكالوريوس الليسانس.