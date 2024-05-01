«التعليم» تطلق برنامج تدريب صيفي لطلاب الإعدادية في المدارس الحكومية والخاصة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق برنامج تدريب صيفي جديد للطلاب الملتحقين هذا العام 2023-2024 بداية من الصف الأول الإعدادي حتى الثالث الإعدادي، خلال الفترة الصيفية «يونيو – سبتمبر 2024»، بالتعاون بين مبادرة أشبال مصر الرقمية وزارة الاتصالات والتربية والتعليم، حيث يتم ترشيح الطلاب المتفوقين الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال ترشيح المدارس المختلفة أو يمكن للطلاب الترشيح بشكل شخصي.

البرنامج التدريبي الصيفي الجديد

ويهدف برنامج التدريب الصيفي الجديد إلى تأهيل وبناء المهارات التكنولوجية والشخصية لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، من الصف الأول الإعدادي حتى الثالث الإعدادي في 19 محافظة «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الدقهلية، أسوان، أسيوط، البحيرة، الشرقية، الغربية، الفيوم، المنوفية، المنيا، بني سويف، بورسعيد، دمياط، سوهاج، قنا، وأخيرا كفر الشيخ».

وحسب ما أعلنت المبادرة، يتم ترشيح الطلاب المتفوقين الحاصلين على 90% فأكثر في «اللغة الإنجليزية / العلوم / الرياضيات»، وفي حالة الترشيح من قبل المدرسة لا يتم تقديم بيان النجاح أو خطاب القيد بالمدرسة.

وحال الترشيح بشكل شخصي من جانب الطلاب أنفسهم، يجب مراعاة مطابقة الشروط كاملة وتقديم المستندات المطلوبة، وغير مسموح بالتقديم للطلاب المسجلين بالمبادرة بالفعل في العام الدراسي 2023-2024.

اختبارات للقبول

ويتميز برنامج التدريب الصيفي المقدم للطلاب، بأنّه لا يتطلب اختبارات للقبول، إضافة إلى كون البرنامج غير مقترن بتوقيتات الدراسة بما يسهل عملية التعلم ويساعد الطلاب على قضاء وقت مفيد أثناء الفترة الصيفية، مع الحصول على شهادة إتمام المستوى التدريبي الأول، ويؤهلهم للالتحاق بالمستوى الثاني في الدفعة الثالثة من المبادرة (أكتوبر 2024) في حالة النجاح فيه، مع تكريم الأوائل على مستوى الدفعة وكل محافظة.

وتتم الدراسة في البرنامج الصيفي بعدد جلستين افتراضيتين في الأسبوع، مع عدد جلسة واحدة تطبيقية كل أسبوعين، وتوفير حساب لكل طالب على منصة التعلم للشركة المنفذة والانضمام إلى المجتمع الطلابي الافتراضي، وسيكون هناك اختبارات دورية شهرية.

وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم، بالنسبة للطالب الذي يتم ترشيحه الرسمي من إدارة المدرسة / مديرية التربية والتعليم في المحافظة، صورة شهادة الميلاد للطالب / الطالبة، مع صورة الرقم القومي الساري لولي الأمر، إضافة إلى أصل الإقرار الخاص بالمشاركة.

وفيما يخص المستندات المطلوبة من الطالب فهي «صورة شهادة الميلاد للطالب / الطالبة، بيان نجاح للسنة الدراسية الماضية (2022-2023)، مع خطاب قيد بالمدرسة للسنة الحالية (2023-2024)، وصورة الرقم القومي لولي الأمر، مع أصل الإقرار الخاص بالمشاركة».