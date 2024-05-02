محافظ الشرقية: 3 مليارات و218 مليونا جنيه لدعم برنامج «مشروعك»

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنفيذ 19 ألفا و212 مشروعا ضمن مبادرة برنامج مشروعك بتكلفة 3 مليارات و218 مليونا و933 جنيها وتوفير 56 ألفا و321 فرصة عمل للشباب منذ انطلاق المبادرة في 2015 وحتى 30 أبريل 2024.

مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول من دعم برنامج مشروعك

وأوضح العربي الشبراوي، مدير مبادرة برنامج مشروعك بالمحافظة، أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2631 مشروعا بقيمة 393 مليونا و123 ألفا و416 جنيها، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2770 مشروعا بقيمة 373 مليونا و 451 ألفا و400 جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 837 مشروعا بقيمة 351 مليونا و731 ألف جنيه و250 جنيها.

وأشار إلى أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع «تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف، مصنع أسمدة عضوية، مصنع ملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، مصنع لتعبئة الأرز، حظيرة مواشي، تجارة حبوب، ورشة موبيليا».